Campo di Marte in Fiera | shopping tra oltre 300 stand

Domenica a Firenze il quartiere di Campo di Marte si anima con l'apertura di oltre 300 stand durante la fiera. L’evento prevede bancarelle di prodotti vari, attirando residenti e visitatori che vogliono approfittare dello shopping all’aperto. La manifestazione si svolge nel centro urbano, coinvolgendo numerose attività commerciali e dando vita a un mercato temporaneo nel cuore della zona.

Firenze si prepara a vivere una domenica all'insegna del commercio all'aperto e della vita di quartiere. Nella suggestiva cornice di Campo di Marte, il 3 maggio 2026 vede il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dai cittadini e dai visitatori: una vasta fiera mercato che trasforma le.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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