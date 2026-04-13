A Campo di Marte torna la Fiera di Primavera

Domenica 19 aprile 2026, a Campo di Marte si terrà la 23ª edizione della Fiera di Primavera, un mercato promosso da Fiva, la federazione dei venditori ambulanti di Confcommercio. L’evento si svolgerà dalle 9 alle 19 e attira ogni anno un numero considerevole di visitatori, diventando uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La fiera offre un’ampia varietà di bancarelle e prodotti, attirando i cittadini e i turisti della zona.

Domenica 19 aprile 2026, dalle ore 9 alle 19, torna a Firenze uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la 23ª edizione della “Fiera di Primavera”, il grande mercato promosso da Fiva, la federazione dei venditori ambulanti di Confcommercio, che ogni anno richiama migliaia di visitatori.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Campo di Marte in fieraFirenze si prepara a vivere una domenica all'insegna del commercio all'aperto e della vita di quartiere. Leggi anche: Vinili, fumetti e stampe rare. Torna la Fiera del libro di primavera