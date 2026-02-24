Campo di Marte in fiera

Un mercato affollato si anima a Campo di Marte a causa della grande fiera domenicale. Le bancarelle offrono prodotti artigianali, alimentari e oggetti vintage, attirando numerosi visitatori. Le strade si riempiono di persone che passeggiano tra le bancarelle, scambiando due parole con i venditori. Le attività commerciali del quartiere si preparano a ricevere clienti da tutta la città, creando un’atmosfera vivace e colorata. La giornata promette di essere intensa e ricca di incontri.

Firenze si prepara a vivere una domenica all'insegna del commercio all'aperto e della vita di quartiere. Nella suggestiva cornice di Campo di Marte, il primo marzo vede il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dai cittadini e dai visitatori: una vasta fiera mercato che trasforma le strade adiacenti allo stadio in un vivace percorso espositivo. L'evento si snoda lungo i viali principali della zona, coinvolgendo in particolare Viale Fanti e Viale Paoli. Fin dalle 8:00, l'area si anima con i colori e i profumi di circa 300 stand, creando un mosaico di offerta commerciale che spazia dall'enogastronomia all'artigianato, fino all'abbigliamento, i prodotti della casa fino all'enogastronomia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Polizia, arrestati due cittadini stranieri a Campo di MarteLa Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato due cittadini stranieri a Campo di Marte, nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Marty Grande in Accademia di Danza

Firenze, torna la fiera a Campo di Marte: il mercato in zona stadioTorna la fiera a Campo di Marte a Firenze. Si tratta del recupero della fiera della Befana, che era stata annullata per maltempo. Il grande mercato in zona stadio a Firenze, organizzato da Fivag Cisl, ... 055firenze.it

Claudia Cardinale e Brigitte Bardot Due dive in controluce martedì alla Sala lettura Campo MarteUn omaggio a due attrici recentemente scomparse che, in modo diverso, sono state iconiche protagoniste di pellicole nella storia del cinema e del costume. quibrescia.it

Treno 17858 (FIRENZE CM-VERNIO) cancellato da FI CAMPO MARTE a FI RIFREDI per ritardo nella preparazione del treno, viaggiatori con treno 18934 #treni x.com

Venerdì 13 febbraio in Sala di lettura Campo Marte in Via Campo di Marte 3, alle ore 15,30 incontro di poesia con Antonia Oria Ducoli. Ingresso libero - facebook.com facebook