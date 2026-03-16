Volley Serie B | esulta la Pallavolo Massa Carrara Vittoria dopo 9 sconfitte

La Pallavolo Massa Carrara ha ottenuto una vittoria in Serie B dopo aver subito nove sconfitte consecutive. La squadra ha battuto il Sacma Group Cecina con il punteggio di 3-1, in un match giocato a Massa Carrara. I giocatori presenti nella formazione includono Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Briglia, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi, Diridoni, Poli, Bagnoli e Iovieno.

MASSA CARRARA 3 SACMA GROUP CECINA 1 PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Briglia, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi, Diridoni, Poli, Bagnoli, Iovieno. Coach: Cei. SACMA GROUP-RAWLPLUG CECINA: Rossi, Sfrondini, Saia, Gianotti, Baia, Gabbriellini, Sabliqi, Cavalli, Moretti, Fregnani. Coach: Giacobbe. Arbitri: Giacomo Vannuzzi e Alessandro De Martini. Parziali: 25-22, 25-19, 16-25, 25-18. MASSA – La Pallavolo Massa Carrara c’è ancora. Dopo 9 sconfitte consecutive la formazione massese è tornata a gioire nel campionato nazionale maschile di serie B. I ragazzi di coach Cei, nonostante il lungo periodo negativo e l’ultimo posto in classifica, non hanno mai mollato e al palazzetto dello sport hanno raccolto i frutti della loro perseveranza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Serie B: esulta la Pallavolo Massa Carrara. Vittoria dopo 9 sconfitte Articoli correlati Volley Giornata negativa per il consorzio apuano. Incassano sconfitte Massa Carrara e RoburE’ stata da dimenticare l’ultima giornata dei campionati regionali di Serie D per le squadre del consorzio PMS. Volley: la squadra apuana di serie B cade a Cascia, dopo un match molto combattuto, ed è sempre più ultima. Prima di ritorno amara per Massa CarraraCASCIA 3 mASSA CARRARA 1 CASCIA PALLAVOLO PERUGIA: Scrollavezza, Falorni, Marchi, Beghelli, Pauli, Borghetti, Carcagni, Bevilacqua, Pahor, Sorrenti,... Approfondimenti e contenuti su Volley Serie Temi più discussi: Pallavolo Coppa Italia Serie B – Il quadro delle semifinali della Final Four di BM, B1F e B2F; Hamza Hfaiedh ready for Lube; Il programma della serie B maschile; Volley, B femminile: Vobarno continua a correre, Brescia resta in scia. Volley, serie B maschile: blitz salvezza dell’Asola RemedelloTorna a respirare (pur con qualche brivido) Montichiari, che supera al tie break il fanalino di coda Modena. Sconfitta amara invece per Cazzago ... giornaledibrescia.it Volley serie B maschile. Oggi la Querzoli deve espugnare Loreto se vuole rientrare in corsa per la promozioneDuello d’altura per la Querzoli. Passano da Loreto (ore 17) le ultime speranzelle playoff di Forlì. Preso lo scalpo ... ilrestodelcarlino.it GRANDE CUORE GREEN VOLLEY: LA SERIE A RESTA A GALATONE Ci sono serate che non si spiegano, si vivono e basta. Stasera il Palazzetto non è stato solo un campo da gioco: è stato il battito accelerato di un’intera città. Abbiamo vinto. La Green Voll - facebook.com facebook