Pallavolo netta vittoria per il Club Arezzo | 3-0 su Massa Carrara

Nella ventunesima giornata di Serie B, il Club Arezzo ha ottenuto una vittoria netta contro Massa Carrara con un punteggio di 3-0. La partita si è svolta in Italia e ha visto la squadra di casa dominare l'incontro con una prestazione convincente. Il risultato finale conferma il successo della formazione locale nel match disputato di recente.

Arezzo, 22 marzo 2026 – Netta vittoria per il Club Arezzo: 3 -0 su Massa Carrara. Il risultato 20^ Giornata Serie B Club Arezzo. Importante successo interno per il Club Arezzo, che davanti al pubblico del Palazzetto Maccagnolo supera con un netto 3-0 la Pallavolo Massa Carrara. Grande prestazione dei Botoli, che liquidano la formazione ospite con autorevolezza. I primi due set scorrono sotto il controllo dei neroamaranto, capaci di imporre ritmo e qualità di gioco. Più combattuto il terzo parziale, dove Arezzo è protagonista di una grande rimonta, costruita grazie a un magnifico turno in battuta di Nandesi, decisivo per colmare il gap e chiudere il match. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pallavolo, netta vittoria per il Club Arezzo: 3-0 su Massa Carrara Articoli correlati Volley Serie B: esulta la Pallavolo Massa Carrara. Vittoria dopo 9 sconfitteMASSA CARRARA 3 SACMA GROUP CECINA 1 PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Briglia, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi,... Leggi anche: Pallavolo. Quinta sconfitta consecutiva per ’Massa Carrara’ Tutto quello che riguarda Club Arezzo Pallavolo, netta vittoria per il Club Arezzo: 3-0 su Massa CarraraImportante successo interno per il Club Arezzo, che davanti al pubblico del Palazzetto Maccagnolo supera con un netto 3-0 la Pallavolo Massa Carrara ... lanazione.it Il Club Arezzo inizia l’anno con un netto 3-0. Battuta l’Academy Sir, ora la sfida a Santa CroceParte benissimo il 2026 del Club Arezzo di pallavolo, che sabato ha vinto e convinto nel derby contro Sir Its Umbria Academy Perugia, imponendosi con un netto 3-0 che vale tre punti in classifica e il ... lanazione.it