Mercato Roma la proprietà blocca i rinnovi | si fermano anche le trattative per Mancini e Cristante

La proprietà del club ha deciso di congelare i rinnovi contrattuali e di bloccare le trattative in corso. Tra i giocatori coinvolti ci sono anche Mancini e Cristante, le cui situazioni sono ora ferme. Questa scelta rappresenta un cambiamento netto rispetto alle precedenti politiche di gestione dei contratti dei calciatori. Le notizie confermano che la strategia della società si è modificata, portando a un rallentamento delle discussioni sui rinnovi.

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