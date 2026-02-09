Campania Nappi Lega | situazione sanità drammatica La campagna elettorale è finita ora si agisca con i fatti

La sanità in Campania sta vivendo un momento difficile. Le liste d’attesa sono infinite, i costi sono alle stelle e ci sono carenze serie nelle strutture ospedaliere. Ora, secondo Nappi della Lega, bisogna smettere di parlare e iniziare a risolvere i problemi sul serio. La campagna elettorale è finita, dice, e il momento di agire è adesso.

Liste d'attesa infinite, costi insostenibili e carenze strutturali: la Regione intervenga subito sulle priorità della sanità campana.. " In Campania, nel 2025, un milione e mezzo di pazienti – come emerge dall'indagine di 'mUp Research'- ha rinunciato a curarsi per ragioni economiche o a causa di tempi d'attesa troppo lunghi. Siamo di fronte all'ennesimo drammatico dato che fotografa la situazione devastante in cui versa la sanità regionale. La campagna elettorale è finita da un pezzo e con essa il tempo delle parole: adesso la Regione agisca con i fatti per cambiare questo stato di cose, cominciando a far fronte alle 4 principali emergenze che impediscono di rendere ai cittadini un servizio degno di questo nome.

