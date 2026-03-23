Hanno trascorso insieme 24 ore, senza cellulari né consiglieri, e se n'è parlato molto in vista delle elezioni anticipate del 24 marzo I leader dei partiti politici danesi hanno passato insieme 24 ore per una specie di reality show, un format televisivo sperimentale di cui si è parlato molto in vista delle elezioni anticipate di martedì 24 marzo. Il programma si chiama Højskolen, dal nome delle scuole per adulti che sono una specificità del sistema educativo danese, ed è scaglionato in quattro episodi, l’ultimo trasmesso domenica dal canale TV 2 della tv pubblica. Gli ha dato legittimità il fatto che si siano prestati i leader di tutti e 12 i partiti con seggi in parlamento, inclusa la prima ministra Mette Frederiksen. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Danimarca c’è un reality show con i leader dei partiti politici

Articoli correlati

“Oggi gli italiani voterebbero così”. Sondaggi politici, la situazione dei partiti: chi sale e chi scendeL’ultima fotografia scattata dai sondaggi politici restituisce un quadro che, almeno sul piano delle intenzioni di voto, sembra premiare la...

Referendum sulla Giustizia, da FdI e Lega a Pd e M5S: le posizioni dei partiti, cosa voteranno i leaderA cinquanta giorni dal referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, i partiti italiani si sono già ampiamente schierati per il Sì o per il No:...

The Darkest Secrets of Epstein Island Finally Revealed.

Tutti gli aggiornamenti su In Danimarca c'è un reality show con i...

Argomenti discussi: Grande Fratello Vip, il reality riparte e sembra un po’ Ballando. Prime scintille tra Lucarelli e Mussolini…; Lo scudo di Mosca, la Cupola del Cremlino….