Sanremo da contrasto a depressione a benefici sociali | cantare aiuta la salute

Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Il Festival di Sanremo ci ricorda quanto il canto sia parte integrante della nostra cultura, ma pochi sanno che può avere effetti benefici sulla salute. La ricerca scientifica suggerisce "che cantare, soprattutto in gruppo, può portare miglioramenti sia a livello fisico che psicologico. Alcuni studi hanno mostrato effetti positivi sul sistema cardiovascolare, sul sistema immunitario e sulla salute mentale. Inoltre, il canto di gruppo si è rivelato efficace nel contrastare la depressione post-partum, favorendo anche l'inclusione sociale". In Italia, "l'Istituto superiore di sanità ha promosso un progetto chiamato 'Musica e maternità', che utilizza incontri di canto per sostenere il benessere delle neomamme con sintomi depressivi. Insomma, "canta che ti passa sembrerebbe non essere solo un modo di dire". A fare il punto sono gli esperti della piattaforma anti-bufale 'Dottore ma è vero che. 🔗 Leggi su Iltempo.it

