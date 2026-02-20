Camminare aiuta il cuore la velocità conta | lo studio e il ritmo

Un nuovo studio rivela che camminare aiuta il cuore e la salute generale. La ricerca mostra che la velocità con cui si cammina fa la differenza, poiché aumentare il passo può migliorare significativamente il benessere cardiovascolare. Chi cammina più velocemente riduce anche il rischio di sviluppare alcune malattie. La scoperta invita a dedicare più attenzione alla qualità e alla velocità delle passeggiate quotidiane. Per molti, cambiare ritmo potrebbe diventare un gesto semplice e efficace.

(Adnkronos) – Camminare è un’attività estremamente positiva per la salute. Camminare velocemente è ancora più importante, con benefici per il cuore e con la riduzione di rischi legati a patologie. E’ la conclusione a cui arriva uno studio, pubblicato sul BMJ Heart, che ha analizzato dati relativi a 420.925 persone e contenuti nella UK Biobank. Le informazioni fanno riferimento anche alla velocità del ‘walking’, con dettagli ulteriori forniti da 81.956 persone, che hanno anche specificato il tempo utilizzato per camminare a differenti andature. La ricerca fissa dei parametri. Il ritmo lento è inferiore a 5 km orari.🔗 Leggi su Ildifforme.it

