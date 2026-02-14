Camminare per 1000 passi in più cambia tutto gli effetti sul cuore

Camminare per mille passi in più ogni giorno può migliorare significativamente la salute del cuore. Questo semplice gesto, infatti, aiuta a ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e rende il cuore più forte. Un recente studio ha mostrato che aumentare la quantità di passi quotidiani, anche di poco, fa la differenza. Basta una passeggiata più lunga o più veloce per vedere effetti positivi concreti sul benessere generale.

(Adnkronos) – Numero di passi e velocità. Sono i due fattori che incidono sull’efficacia dell’attività fisica più elementare, camminare. I benefici del movimento sulla salute, in linea generale, sono noti. Gli studi si concentrano su dettagli e variazioni sul tema, con indicazioni sempre più puntuali. Come quelle fornite dalla Società europea di cardiologia (Esc), che fissa parametri sulla base di ricerche e dati. Compiere più passi, anche al di sotto del limite dei 10mila, e camminare più velocemente riduce in maniera sensibile il rischio di problemi al cuore e di patologie cardiovascolari nei soggetti alle prese con la pressione alta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Camminare regolarmente può apportare benefici significativi alla salute del cuore negli anziani.

