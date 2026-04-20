Camionista investito e ucciso da un 23enne su una MiniCooper

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada principale di una località vicino alla città. Un uomo di 55 anni, residente nella zona, è stato investito e tragicamente ucciso da un giovane di 23 anni alla guida di una MiniCooper. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche necessarie. La vittima si chiamava Luigi Nappo e abitava a Marano di Napoli.

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiamava Luigi Nappo, residente a Marano di Napoli, il 55enne camionista investito e ucciso da un’auto 20 minuti dopo la mezzanotte, nel tratto casertano dell’A1, lungo la carreggiata Nord tra gli svincoli di Caserta Sud e Caserta Nord, mentre stava partecipando alla protesta dei tir per il caro carburante (LEGGI QUI). Una protesta improvvisa e non preannunciata alla Questura di Caserta quella realizzata dai camionisti sull’A1, mentre fuori allo svincolo di Caserta Sud c’era un presidio degli autotrasportatori con circa 200 partecipanti, monitorato dalla Polizia Stradale. Ad organizzare le proteste l’associazione datoriale di Trasporto Unito.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Camionista investito e ucciso da un 23enne su una MiniCooper Notizie correlate Caserta: camionista investito e ucciso da un’auto Luigi Nappo, 55enne residente nel Napoletano, era impegnato a dirigere il traffico. Caserta, camionista investito e ucciso da un'auto mentre protesta per il caro-carburanteLo ha investito improvvisamente e ucciso, mentre lui stava partecipando a piedi alla protesta dei camionisti per il caro carburante che ha bloccato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Camionista trovato morto accanto al suo mezzo: la tragedia sull’A21 nella notte; Muore durante lo sciopero in autostrada: autotrasportatore travolto da un'auto; Muore durante lo sciopero in autostrada: 55enne napoletano travolto da un'auto; Il camion che uccise Valentina Squillace passò col rosso. Autista verso il patteggiamento. Camionista investito e ucciso sull’A1 nel Casertano. La tragedia alla protesta dei tir contro il caro carburanteIl 55enne napoletano era a piedi sulla carreggiata lasciata libera dalla colonna dei camion. Trasportounito: L’auto è arrivata a forte velocità. Sospeso il blocco dell’autotrasporto ... quotidiano.net Protesta dei tir, camionista 55enne investito e ucciso sull’A1 mentre manifesta: incidente a San Nicola la StradaIncidente sull'autostrada A1 a San Nicola la Strada, camionista 55enne investito mentre partecipa al corteo dei tir contro il caro carburante ... fanpage.it CAMIONISTA INVESTITO E UCCISO IN CAMPANIA DURANTE LA PROTESTA DEI TIR Un camionista di 55 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre manifestava durante la protesta dei tir sull'autostrada A1 a Caserta. Il conducente era sces - facebook.com facebook Un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1, nel tratto casertano all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, mentre era a piedi impegnato in una protesta dei camion per il caro carburant x.com