Alle prime luci dell’alba di mercoledì 28 gennaio, un camion si è ribaltato lungo una strada italiana, bloccando il traffico e creando scompiglio. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i soccorsi, mentre le auto sono rimaste ferme in coda per ore. L’incidente ha causato paura e disagi a chi si trovava nelle vicinanze.

Alle prime luci dell’alba di mercoledì 28 gennaio un grave incidente stradale ha interrotto la quiete mattutina. Un camion carico di ghiaia si è ribaltato lungo la carreggiata, finendo fuori strada e causando il ferimento del conducente. L’episodio si è verificato in una fascia oraria in cui il traffico è solitamente ridotto, ma in cui le condizioni di visibilità possono risultare ancora critiche. L’intervento dei soccorsi è stato rapido e coordinato, consentendo di prestare assistenza all’autista e di mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente. Incidente drammatico nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Intrappolato lì dentro". Il camion si ribalta, incidente spaventoso in Italia: traffico paralizzato

Un incidente si è verificato oggi in Italia, coinvolgendo un'auto che si è ribaltata davanti a una chiesa, causando disagi e traffico bloccato.

Un incidente si è verificato in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Belgio.

Violento scontro sui binari tra un camion carico di auto e un treno della linea Suzzara- Ferrara: tr

Camion carico di ghiaia si ribalta e finisce nel fosso: ferito l'autista, intrappolato nella cabina di guida - facebook.com facebook

Tamponamento tra autocarro e camion in A13, un morto nel Bolognese. Un uomo di 39 anni è rimasto intrappolato nell'abitacolo #ANSA x.com