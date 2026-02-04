Circolazione chiusa Spaventoso incidente stradale più mezzi coinvolti | traffico paralizzato

Una mattinata di caos sulle strade. Un incidente grave ha coinvolto diversi mezzi e ha bloccato il traffico lungo una delle arterie più trafficate della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le operazioni hanno causato lunghe code e disagi per gli automobilisti. La strada rimane chiusa mentre si cerca di chiarire le cause dello scontro.

Mattinata di pesanti disagi alla circolazione a causa di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore del giorno su un'arteria particolarmente trafficata. L'impatto ha comportato traffico deviato, code chilometriche e la chiusura temporanea della strada, con ripercussioni estese sulla viabilità dell'area. Le prime segnalazioni hanno indicato fin da subito un sinistro non lieve: la viabilità è entrata in difficoltà in una fascia oraria cruciale, tra spostamenti verso scuole e luoghi di lavoro. Il traffico deviato ha quindi riversato un numero elevato di veicoli sulle strade secondarie, aumentando i disagi anche sulla viabilità ordinaria.

