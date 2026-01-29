camion in fiamme in galleria sulla a1 a calenzano autostrada bloccata e traffico in tilt in direzione firenze

Questa mattina un camion ha preso fuoco all’interno di una galleria sulla A1, poco prima di Calenzano. L’incendio ha costretto le autorità a bloccare l’autostrada in direzione di Firenze, creando lunghe code e disagi per chi viaggia in zona. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, ma il traffico resta ancora rallentato.

Paura e disagi lungo l’autostrada A1. Nel tardo pomeriggio un camion è andato in fiamme all’interno della galleria Le Croci prima del bivio della variante di Valico dopo Calenzano, nel territorio di Firenze. L’evento ha creato e sta ancora creando disagi alla circolazione, con 8 km di coda per i veicoli in viaggio nel segmento tra la galleria interessata dall’incendio e Calenzano. Gli accertamenti sulle cause del rogo sono ancora in corso. Articolo in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un tir carico di frutta ha preso fuoco questa mattina nella galleria Le Croci, a Calenzano.

Un tir in fiamme in una galleria vicino a Firenze blocca l’autostrada A1 e provoca un ingorgo di 16 chilometri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Camion in fiamme sulla A1, autostrada chiusa in direzione nord all'altezza di Firenze. 8 km di codaLa coda tra Calenzano e il bivioA1-Variante è di 8 km mentre si è formato un incolonnamento di 3km tra Firenze Scandicci e Calenzano ... rainews.it

Paura sull'A1, camion in fiamme in galleria: 16 km di coda a FirenzeIntorno alle 15 di oggi si è verificato un incidente stradale lungo l'autostrada A1, a seguito del quale un camion è andato a fuoco nella galleria Le Croci, subito dopo Calenzano (Firenze) e prima d ... ilgiornale.it

