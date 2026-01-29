Camion a fuoco in galleria sulla A1 autostrada chiusa a Calenzano e traffico in tilt | code di mezzi per km

Un camion è andato a fuoco questa mattina nella galleria delle Croci, sulla A1 a Calenzano. L’incendio ha causato la chiusura totale dell’autostrada, creando lunghe code di mezzi che si estendono per chilometri. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco con diverse squadre, autobotti e carro aria per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La circolazione rimane bloccata e si consiglia di evitare l’area.

Sul posto, nella galleria delle Croci a Calenzano, sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco con autobotti e carro aria. Tratto della A1 chiuso in direzione Nord e coda di veicoli che ha raggiunto anche i 15 km.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Camion A1 Camion in fiamme in galleria sulla A1 a Calenzano, autostrada bloccata e traffico in tilt in direzione Firenze Questa mattina un camion ha preso fuoco all’interno di una galleria sulla A1, poco prima di Calenzano. Incidente sull’A1 a Ponzano Romano tra auto e camion, traffico in tilt e chilometri di code Un incidente tra auto e camion sull'A1, poco dopo Ponzano Romano, ha causato un'improvvisa congestione del traffico. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Camion A1 Argomenti discussi: Camion in fiamme in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa (ora riaperto), vigili del fuoco in azione; Furgone a fuoco in A22: sono due i morti, un uomo e una donna. Viaggiavano con targa slovacca; Tir prende fuoco in galleria; Autoarticolato in fiamme sulla superstrada Pedemontana Veneta, traffico in tilt. Tir a fuoco in galleria, 16 km di coda in A1Un camion ha preso fuoco all’interno della galleria Le Croci, subito dopo Calenzano e prima del bivio con la Variante di Valico. rainews.it Camion a fuoco in galleria sulla A1, autostrada chiusa a Calenzano e traffico in tilt: code di mezzi per kmSul posto, nella galleria delle Croci a Calenzano, sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco con autobotti e carro aria ... fanpage.it Un camion va a fuoco in galleria, 16 km di coda a Firenze. Chiusa la carreggiata in direzione nord, obbligo di uscita a Calenzano #ANSA - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.