Camilla e il ricordo di Elisabetta II | Si ritagliò un ruolo tutto suo in un mondo di uomini

Camilla ha ricordato Elisabetta II sottolineando il suo forte senso del dovere e la capacità di creare uno spazio tutto suo in un ambiente prevalentemente maschile. La figura della regina è stata descritta come una donna che si è fatta strada con determinazione, mantenendo sempre un ruolo di rilievo nel contesto monarchico. Le parole sono state pronunciate in occasione di un evento commemorativo, in cui si sono condivisi ricordi e riflessioni sulla sua vita.

(Adnkronos) – Il "profondo senso del dovere" e la sua capacità di "ritagliarsi un ruolo" in un mondo dominato dagli uomini. Sono le qualità che aveva la Regina Elisabetta II e di cui ha parlato la Regina Camilla in un documentario della Bbc andato in onda in occasione del centenario della sua nascita, che cade.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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