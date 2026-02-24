L’adorabile lettera illustrata che Elisabetta II all’età di 10 anni inviò alla governante del Royal Lodge chiedendole dei suoi uccellini e del suo pesce rosso

La lettera scritta da Elisabetta II a dieci anni, in cui chiede alla governante del Royal Lodge notizie sugli uccellini e sul pesce rosso, ha causato grande interesse tra i collezionisti. Il messaggio, breve ma affettuoso, rivela la tenerezza della futura regina verso gli animali domestici. La missiva sarà venduta a un’asta venerdì, insieme a altri frammenti di corrispondenza, tra cui un biglietto della principessa Margaret che chiede aiuto con il costume da bagno.

La letterina è molto tenera perché, oltre a dimostrare l’amore per gli animali della bambina che sarebbe diventata regina del Regno Unito, include alcuni disegni che la principessa si era divertita a realizzare per Stillman, come una coppia di cavalli e briganti, una bambina (che chiama Mary) seduta su uno sgabello a leggere, un bambino di nome John e un cane che Elisabetta II chiama Jim. Disegna anche un bambino a cavallo che salta una staccionata e un uomo che accarezza un altro cavallo. Il biglietto sarebbe stato scritto e decorato dalla giovane principessa «in un momento imprecisato tra il 1936 e il 1940», prima che la regina e sua sorella Margaret «venissero trasferite al Castello di Windsor per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

