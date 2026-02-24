L’adorabile lettera illustrata che Elisabetta II all’età di 10 anni inviò alla governante del Royal Lodge chiedendole dei suoi uccellini e del suo pesce rosso

Da vanityfair.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La lettera scritta da Elisabetta II a dieci anni, in cui chiede alla governante del Royal Lodge notizie sugli uccellini e sul pesce rosso, ha causato grande interesse tra i collezionisti. Il messaggio, breve ma affettuoso, rivela la tenerezza della futura regina verso gli animali domestici. La missiva sarà venduta a un’asta venerdì, insieme a altri frammenti di corrispondenza, tra cui un biglietto della principessa Margaret che chiede aiuto con il costume da bagno.

l8217adorabile lettera illustrata che elisabetta ii all8217et224 di 10 anni invi242 alla governante del royal lodge chiedendole dei suoi uccellini e del suo pesce rosso
© Vanityfair.it - L’adorabile lettera illustrata che Elisabetta II (all’età di 10 anni) inviò alla governante del Royal Lodge, chiedendole dei suoi uccellini e del suo pesce rosso

La letterina è molto tenera perché, oltre a dimostrare l’amore per gli animali della bambina che sarebbe diventata regina del Regno Unito, include alcuni disegni che la principessa si era divertita a realizzare per Stillman, come una coppia di cavalli e briganti, una bambina (che chiama Mary) seduta su uno sgabello a leggere, un bambino di nome John e un cane che Elisabetta II chiama Jim. Disegna anche un bambino a cavallo che salta una staccionata e un uomo che accarezza un altro cavallo. Il biglietto sarebbe stato scritto e decorato dalla giovane principessa «in un momento imprecisato tra il 1936 e il 1940», prima che la regina e sua sorella Margaret «venissero trasferite al Castello di Windsor per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Elisabetta II, ritrovata lettera scritta quando aveva 10 anni: le premure e i disegni perfetti – FotoElisabetta II ha ritrovato una lettera scritta all’età di 10 anni, che rivela le sue prime dimostrazioni di affetto e attenzione.

Andrea e Sarah Ferguson hanno dovuto lasciare il Royal Lodge. E i corgi della regina Elisabetta a loro affidati? Leggi Amica.itAndrea e Sarah Ferguson hanno ufficialmente lasciato il Royal Lodge.