Volontariato bando della Regione Campania per assegnare 43 mezzi speciali di protezione civile

La Regione Campania ha aperto un bando per consegnare 43 mezzi speciali alle associazioni di volontariato. Di questi, 25 sono attrezzati per combattere gli incendi boschivi, mentre 18 sono pensati per intervenire in caso di alluvioni e frane. L’obiettivo è rafforzare la presenza e l’efficacia delle squadre sul campo, migliorando la capacità di risposta in situazioni di emergenza. Le organizzazioni interessate possono presentare domanda per ottenere questi mezzi e potenziare il loro intervento nelle zone più a rischio.

Un bando per l'assegnazione di 43 mezzi speciali di protezione civile alle organizzazioni di volontariato: 25 dotati di moduli antincendio boschivo (AIB) e 18 dedicati al rischio idrogeologico, per rafforzare in modo concreto la capacità operativa sul territorio. Lo ha illustrato l'assessora regionale della regione Campania alla Protezione civile Fiorella Zabatta, nel corso della Consulta regionale del Volontariato Organizzato di Protezione Civile, che ha presieduto nella riunione che si è tenuta alla Sala Emercom della Protezione civile regionale. "Le associazioni di volontariato – ha detto l'assessora – non si sostituiscono alle istituzioni, ma le integrano e le rafforzano in maniera sostanziale.

