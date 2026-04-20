Il mercato della Juventus si sta delineando con alcuni nomi che tornano spesso, tra cui quello di Andrea Cambiaso. La trattativa sembra avviata e il club ha aperto le porte per una possibile operazione. Le discussioni tra le parti sono in corso e si stanno definendo i dettagli. La società ha comunicato di essere interessata a portare avanti questa opportunità.

di Alessio Lento Il mercato inizia a prendere forma per la Juventus e uno dei nomi che continua a circolare con insistenza è quello di Andrea Cambiaso. L’esterno che ha già fatto intravedere il suo potenziale nelle esperienze passate, è finito nel mirino di un club di prima fascia come il Barcellona e la Juventus sembra essere pronta ad aprire le porte a una possibile partenza. A confermare l’interesse dei catalani e i segnali di un possibile addio, è stato il giornalista Dario Pellegrini che, su X, ha parlato della situazione in evoluzione riguardante il difensore. Cambiaso nel mirino del Barcellona. Il difensore, che ha dimostrato buona qualità nelle sue stagioni con la Juventus, è stato accostato ripetutamente a squadre di livello internazionale.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cambiaso, il prezzo è quello giusto: porte aperte alla Juventus

Cambiaso in partenza | Il Barcellona chiama la Juventus

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