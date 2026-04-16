La Juventus ha deciso di mettere in vendita il difensore Andrea Cambiaso, considerato fino a ora un elemento importante della rosa. La scelta arriva in un momento di difficoltà economica e di incertezza sulla partecipazione alla prossima Champions League. La società ha comunicato ufficialmente l'apertura della trattativa, con un prezzo stabilito per il suo trasferimento. La cessione rappresenta un intervento strategico per le future decisioni sul mercato.

Andrea Cambiaso non è più un incedibile. La Juventus, stretta tra la morsa del bilancio e l’incertezza della prossima Champions League, ha aperto ufficialmente il dossier per la cessione del suo laterale tuttofare. Negli uffici della Continassa a Torino, il prezzo è già stato vidimato: servono tra i 35 e i 40 milioni di euro per strappare il classe 2000 alla maglia bianconera. Una cifra alta, figlia di una crescita esponenziale, ma che oggi non spaventa chi cerca qualità e freschezza sulle corsie esterne. In questo scenario di precarietà, il Milan è balzato in pole position. Il club rossonero, che già la scorsa estate aveva individuato in Cambiaso l’erede naturale di Theo Hernandez, è tornato alla carica con una determinazione feroce.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Cambiaso-Milan, assalto totale: la Juventus fissa il prezzo del sacrificio

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