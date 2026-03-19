Il velodromo da rilanciare Scommessa del Comune per restyling e gestione

Il Comune ha deciso di affidare la gestione del velodromo di Pian di Massiano a un partner privato, puntando a rinnovarlo e a renderlo nuovamente funzionale. La collaborazione mira a rilanciare la struttura storica, che negli ultimi anni ha visto un progressivo declino. La decisione fa parte di un progetto più ampio di interventi per il restyling e la valorizzazione dell’impianto.

Un velodromo degno di questo nome. Il Comune gioca la carta della partnership con il "privato" per ridare vita e rilanciare lo storico velodromo di Pian di Massiano. Palazzo dei Priori ha infatti pubblicato un avviso pubblico per individuare associazioni e società sportive senza fini di lucro interessate alla riqualificazione e gestione del Velodromo comunale di Pian di Massiano, situato nell’area del Percorso Verde. L’iniziativa punta a restituire piena funzionalità a uno degli impianti sportivi cittadini, favorendo al tempo stesso attività rivolte alla comunità, in particolare ai giovani. L’avviso è rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche che potranno presentare proposte progettuali per la riqualificazione, l’ammodernamento e la successiva gestione dell’impianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il velodromo da rilanciare. Scommessa del Comune per restyling e gestione Articoli correlati Leggi anche: Nuova vita per il velodromo di Lanciano: in gestione per 9 anni a un'associazione Leggi anche: Bologna: Comune ritira finanziamenti per restyling del Dall’Ara, bloccato da accordo con Regione