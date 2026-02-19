Cerimonie olimpiche e paralimpiche | come cambia la raccolta rifiuti in centro a Verona

Le cerimonie olimpiche e paralimpiche a Verona hanno portato a un cambiamento nella gestione dei rifiuti in centro città. La presenza di migliaia di visitatori ha aumentato la produzione di spazzatura, richiedendo interventi più frequenti e specifici. Le squadre di raccolta si concentrano ora sulle zone più affollate, come piazze e vie principali, con mezzi e personale dedicato. Le autorità hanno installato nuovi punti di raccolta differenziata per facilitare la gestione dei rifiuti durante l’evento. La città si prepara ad ospitare grandi numeri di persone.

Domenica 22 febbraio e il 6 marzo sospesi i servizi nelle zone Rossa e Gialla: cassonetti rimossi, stop agli hub e presidio continuo di Amia nella Centrale operativa Le cerimonie olimpiche in programma a Verona comportano un riassetto significativo dei servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia urbana nelle aree direttamente coinvolte dall’evento. Le modifiche, che riguardano in particolare le cosiddette zone Gialla e Rossa, sono state definite in accordo con le autorità di pubblica sicurezza e interesseranno le giornate di domenica 22 febbraio e venerdì 6 marzo 2026. Domenica dalle ore 9 del mattino fino alle 13 del lunedì successivo, all’interno delle aree interdette non sarà possibile garantire alcun servizio ordinario di raccolta, né quelli dedicati alle attività commerciali, né la consueta pulizia quotidiana del centro.🔗 Leggi su Veronasera.it

Cerimonie olimpiche e paralimpiche a Verona, scatta la Zona Gialla in centro: i divieti e come richiedere il passVerona si prepara a vivere settimane intense con le cerimonie olimpiche e paralimpiche del 2026.

Cerimonie olimpiche e paralimpiche, oltre alle Zone Rosse c'è anche la Zona GiallaIn vista delle cerimonie olimpiche e paralimpiche del 2026, Verona si prepara a un importante intervento di sicurezza e regolamentazione della mobilità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.