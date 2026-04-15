Caltanissetta spari contro il vicino | arrestato il 62enne

A Caltanissetta, un uomo di 62 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio, in relazione a un episodio avvenuto il 2 aprile scorso nella zona di contrada Iuculia. La vicenda riguarda uno scontro tra vicini di casa che si è concluso con colpi di arma da fuoco. Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’arma e avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un uomo di 62 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Caltanissetta con l’accusa di tentato omicidio, dopo una violenta escalation avvenuta nella zona di contrada Iuculia il 2 aprile scorso. L’episodio ha coinvolto un vicino di casa, rimasto ferito al torace dopo uno scontro scaturito da una serie di danneggiamenti e una violazione di domicilio. La dinamica si è sviluppata nella tarda serata del 2 aprile, quando la centrale operativa della Questura ha ricevuto una chiamata d’emergenza proprio dal sessantaduenne. L’uomo aveva segnalato che un suo vicino, in stato di alterazione dovuto all’ebbrezza, si trovava sotto la sua abitazione armato di un bastone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta, spari contro il vicino: arrestato il 62enne Notizie correlate Sparatoria nelle campagne di Caltanissetta: 62enne arrestato per tentato omicidioABBONATI A DAYITALIANEWS Uomo ferito al torace dopo una lite Un uomo di 62 anni, originario di Caltanissetta, è stato arrestato con l’accusa di... Trovato con 100 grammi di hashish e kit per il confezionamento: arrestato 62enneNuovi guai per un uomo di Parabita, già noto alle forze dell’ordine, e condotto in carcere per una presunta attività di spaccio: il materiale... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Stragi ’92, Procura Caltanissetta chiede archiviazione filone inchiesta su mafia e appalti. Caltanissetta: due colpi di fucile contro il vicino molestoLa violenta lite tra vicini di casa ha portato all'arrestato di un 62enne e alla denuncia per violazione di domicilio della vittima, ricoverata in ospedale con 30 giorni di prognosi ... rainews.it A Caltanissetta una lite tra vicini finisce a fucilate, ai domiciliari un 62enneUna lite tra vicini di casa, a Caltanissetta, si è trasformata in un tentato omicidio. Il fatto è avvenuto in contrada Iuculia. meridionews.it