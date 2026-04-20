Calitri nasce Un Passo Alla Volta | il nuovo movimento civico punta su giovani competenze e resistenza attiva

Si è tenuta domenica 19 aprile 2026, presso la Casa Ex Eca di Calitri (AV), la serata ufficiale di presentazione del nuovo movimento civico "Un Passo Alla Volta", che si prepara a correre alle prossime elezioni amministrative di maggio con la persona che il movimento ha individuato come capolista.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Nuovo percorso per gli ex di FdI: nasce il movimento civico “Alleanza per Gallipoli”Nei prossimi giorni saranno presentate ufficialmente le prime linee programmatiche del sodalizio e sarà avviato un confronto pubblico con la città,...

“Siamo Avellino”: nasce un nuovo spazio civico per la partecipazione attivaSabato 28 febbraio, alle ore 11, presso la Sala Blu del Carcere Borbonico, sarà presentata ufficialmente l’associazione “Siamo Avellino”, promossa...

Aggiornamenti e dibattiti

L'oroscopo di lunedì 14 luglio: Ariete 'un passo alla volta, non serve avere fretta'L'oroscopo del giorno 14 luglio 2025 offre una guida preziosa, utile ad aiutare a navigare tra gli eventi quotidiani. La giornata si prospetta carica di positività per i nati sotto il segno ... it.blastingnews.com

’Un passo alla volta’ per la saluteProseguono gli appuntamenti gratuiti sulla salute e sul benessere. Mercoledì dalle 15 alle 17 al centro sociale Alta Marea, arriva ’Un passo alla volta’, l’iniziativa finalizzata a far conoscere ai ... ilrestodelcarlino.it