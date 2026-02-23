Siamo Avellino | nasce un nuovo spazio civico per la partecipazione attiva

Laura Nargi ha promosso la creazione dell’associazione “Siamo Avellino” per coinvolgere i cittadini nelle decisioni locali. La presentazione ufficiale si terrà sabato 28 febbraio alle 11, nella Sala Blu del Carcere Borbonico. L’iniziativa mira a rafforzare la partecipazione civica e a dare voce alle esigenze della comunità. La riunione attirerà residenti, attivisti e rappresentanti delle associazioni, pronti a discutere proposte concrete per la città.

Sabato 28 febbraio, alle ore 11, presso la Sala Blu del Carcere Borbonico, sarà presentata ufficialmente l’associazione “Siamo Avellino”, promossa dall’ex sindaco del capoluogo irpino, Laura Nargi. Un nuovo spazio civico si prepara ad aprirsi al confronto e alla partecipazione attiva della comunità. L’iniziativa si colloca nel clima che precede le prossime elezioni amministrative e ambisce a diventare un punto di riferimento per cittadini, associazioni e realtà del territorio. L’obiettivo dichiarato è quello di avviare un percorso condiviso, fondato sull’ascolto attento e sul coinvolgimento concreto della comunità locale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

