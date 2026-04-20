Calciomercato Inter Women ufficiale il rinnovo di Magull fino al 2028 – FOTO

L'Inter Women ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Magull fino al 30 giugno 2028. La giocatrice, che fa parte della rosa nerazzurra, continuerà quindi a far parte della squadra anche nelle prossime stagioni. La conferma del rinnovo è stata pubblicata attraverso un comunicato ufficiale dell club, accompagnato da una foto della giocatrice.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter Women, i nerazzurri hanno ufficializzato il rinnovo di Magull fino al 30 giugno del 2028. I dettagli. L’ Inter Women blinda Lina Magull il proprio futuro: la fuoriclasse tedesca ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2028. La proprietà Oaktree mette a segno un colpo fondamentale per le ambizioni della divisione femminile, assicurandosi le prestazioni di una delle centrocampiste più forti del panorama internazionale. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Calciomercato Inter Women, Magull rinnova fino al 30 giugno del 2028. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter Women (@interwomen) Arrivata a Milano con un bagaglio di esperienza e trofei unico, Magull è diventata rapidamente il cuore pulsante della squadra.🔗 Leggi su Internews24.com

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