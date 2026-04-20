calciomercato inter per pavard possibile soluzione italiana

L’Inter valuta una possibile soluzione italiana per Benjamin Pavard, calciatore che recentemente ha mostrato una contrazione nelle sue prestazioni. Dopo aver contribuito alla vittoria della seconda stella con la sua squadra, il difensore francese potrebbe essere inserito nel prossimo mercato estivo. La società nerazzurra sta analizzando le opzioni per rinforzare la rosa, considerando anche l’eventuale cessione del giocatore.

Da colonna della squadra che ha vinto la seconda stella a giocatore da piazzare nel prossimo calciomercato: l’Inter deve fare i conti con la netta involuzione di Benjamin Pavard. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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