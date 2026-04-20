Calciomercato Inter le parole di Akanji | Milan? Ho fatto la scelta giusta

Da ilprimatonazionale.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore dell’Inter, Manuel Akanji, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset in cui ha commentato la sua scelta di trasferirsi in nerazzurro. Si tratta dell’ultimo arrivo dell’estate 2025 e del primo acquisto ufficiale durante il calciomercato del 2026. In un momento in cui la squadra si avvicina a uno scudetto e punta a conquistare la finale di Coppa Italia, Akanji ha affermato di aver fatto la scelta giusta.

Ultimo arrivo – dell’estate 2025 – e primo acquisto del calciomercato (2026): tra uno scudetto sempre più vicino e una finale di Coppa Italia ancora da conquistare il difensore dell’ Inter  Manuel  Akanji è stato intervistato da SportMediaset. Calciomercato, Inter: Akanji parla anche di Bastoni Si parte dal netto distacco accumulato in campionato, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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