Calciomercato Inter le parole di Akanji | Milan? Ho fatto la scelta giusta

Il difensore dell’Inter, Manuel Akanji, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset in cui ha commentato la sua scelta di trasferirsi in nerazzurro. Si tratta dell’ultimo arrivo dell’estate 2025 e del primo acquisto ufficiale durante il calciomercato del 2026. In un momento in cui la squadra si avvicina a uno scudetto e punta a conquistare la finale di Coppa Italia, Akanji ha affermato di aver fatto la scelta giusta.

Ultimo arrivo – dell’estate 2025 – e primo acquisto del calciomercato (2026): tra uno scudetto sempre più vicino e una finale di Coppa Italia ancora da conquistare il difensore dell’ Inter Manuel Akanji è stato intervistato da SportMediaset. Calciomercato, Inter: Akanji parla anche di Bastoni Si parte dal netto distacco accumulato in campionato, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, le parole di Akanji: “Milan? Ho fatto la scelta giusta” Notizie correlate ´Ho fatto quello che dovevo fare´ – Joao Felix insiste che l’uscita del Chelsea è stata la scelta giustaBreaking: Joao Felix crede di aver “fatto quello che dovevo fare” per la sua carriera lasciando il Chelsea per l’Al-Nassr la scorsa estate. Leggi anche: Dopo le polemiche, lo youtuber Ale Della Giusta ammette: «Ho sbagliato, ho finto tutto. Ecco perché l’ho fatto» Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'agente di Lewandowski in Italia: è duello Juve-Milan. Inter: tutto su Palestra; Marotta e il mercato dell'Inter: Palestra? L'Atalanta se lo tiene stretto. Poi sul rinnovo di Chivu dice...; Inter, almeno 5 colpi titolari per l'estate: tutti gli obiettivi; Inter: Chivu cerca il fattore D come dribbling. E Palestra è l'uomo giusto. Calciomercato Inter news | Cristian Chivu blindato da Marotta: il rinnovo è vicino (oggi 18 aprile 2026)Calciomercato Inter news, oggi 18 aprile 2026: Cristian Chivu blindato dal presidente Marotta, il rinnovo di contratto del mister è una formalità. ilsussidiario.net Gazzetta svela: Inter su Palestra, dietro le parole di Chivu e la vera intenzione dell’Atalanta è…La verità dietro le parole di Cristian Chivu e la vera intenzione dell'Atalanta sul futuro di Marco Palestra: ne parla Gazzetta ... fcinter1908.it Nuova idea dell'Inter per un vecchio obiettivo di mercato La società nerazzurra ci avevo provato già la scorsa estate, senza successo, ma nella prossima sessione di calciomercato, ci riproverà: Chivu e l'Inter vogliono Manu Koné e stanno studiando un p - facebook.com facebook