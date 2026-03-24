Calciomercato Inter Chivu torna alla carica | pesante indiscrezione dalla Spagna è lui il primo nome sulla lista

Una voce proveniente dalla Spagna indica che il calciatore ex Inter sarebbe interessato a portare in squadra un giovane attaccante. La notizia riguarda una possibile operazione di mercato per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Non ci sono conferme ufficiali da parte dei club coinvolti. La trattativa sembra essere ancora in fase preliminare e non ci sono dettagli sulle tempistiche o sui costi.

Inter News 24 Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna: Chivu vuole Nico Williams per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. L’ Inter di Cristian Chivu guarda alla Spagna per accendere la fantasia dei tifosi in vista della prossima stagione. Il nome caldo sul taccuino di Piero Ausilio è quello di Nico Williams, la stella ventitreenne dell’Athletic Bilbao che rappresenterebbe l’innesto ideale per il 3-4-2-1 teorizzato dal tecnico sin dalla scorsa estate. Dopo il mancato arrivo di Lookman, la proprietà Oaktree valuta l’investimento sul talento basco per blindare la competitività della squadra. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Nico Williams sogno proibito di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Chivu torna alla carica: pesante indiscrezione dalla Spagna, è lui il primo nome sulla lista Articoli correlati Calciomercato Inter, spunta un nuovo nome sulla lista di Ausilio: il terzino del Vasco da Gama nel mirino di Chivudi Dario BartolucciCalciomercato Inter, la squadra di Cristian Chivu ha messo gli occhi su Paulo Henrique, possibile rinforzo low cost per la fascia... Leggi anche: Dalla Spagna: Lucca è il nome in cima alla lista del Betis per l’attacco Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter, Chivu non si discute: pronto rinnovo oltre il 2027. Juventus e Milan su Lewandowski; Inter, Chivu punto fermo: in bilico 3 nuovi acquisti e 3 big oltre a Thuram; L'Inter si muove per il mercato 2026: caccia a Stankovic con Vicario in pole per la porta; Serie A, Calciomercato Inter – Sarà rivoluzione: tutti i nomi!. Panico Inter, fanno fuori Chivu ora: Thiago Motta al suo postoIl tecnico romeno è nel mirino dopo il pari di Firenze: due punti nelle ultime tre per i nerazzurri e discorso Scudetto incredibilmente riaperto Il pari con la Fiorentina ha letteralmente e definitiva ... calciomercato.it Inter, due nomi sul tavolo delle trattative: così per Chivu cambia tuttoNovità sul mercato dell'Inter per l'estate, il piano della società è chiaro: attenzione alla possibile mossa di Chivu ... spaziointer.it #Napoli, #Conte ci crede: "Messo pressione sull'Inter, guardiamo allo scudetto" calciomercato.com/liste/napoli-c… x.com “L'Inter comincia a muovere i primi passi, in vista del calciomercato. Il DS Ausilio infatti, negli ultimi giorni è stato a Londra in occasione delle gare di Champions League. Tra i nomi monitorati per la porta resta quello di Guglielmo Vicario, per cui i dialoghi, con - facebook.com facebook