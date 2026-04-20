Calcio Uisp a 11 | Pegazzano rialza la testa il Rangers Soliera esulta

Nel calcio Uisp a 11, il Pegazzano ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale nella dodicesima giornata di ritorno del Girone 1, portando una novità in classifica. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra di casa, mentre il Rangers Soliera ha festeggiato una vittoria. L’incontro si è svolto nella zona della Spezia e della Valdimagra, dove le sfide del campionato continuano con risultati sempre più sorprendenti.

La Spezia, 20 aprile 2026 – Due vittorie inattese, una grossa novità in classifica. Vince il Pegazzano, per la prima volta in questa stagione, nella dodicesima di ritorno del Girone 1, nel campionato calcistico a 11 della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. La formazione bianconera stende in trasferta, a sorpresa, l'Amatori Castelnuovo, che così viene raggiunto dal Blues Boys, capace di bloccare sul pari la capolista Amatori Per Lucio. Importante la tripletta di Moisè, nell'acuto del Ritrovo Filetto sul Sesta Godano. Diverso esito, invece, il bel successo del Riomaior Bar O'Netto sulla leader del Girone 2, l'Aston Uella Carrara, che viene così raggiunta, dopo un lungo inseguimento, dal Rangers Soliera, corsaro con 6 gol sul campo del fanalino di coda Romito.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: Pegazzano rialza la testa, il Rangers Soliera esulta Notizie correlate Calcio Uisp a 11: la Serra stupisce tutti e batte il Blues BoysLa Spezia, 23 marzo 2026 – Doppio pareggio per Amatori Per Lucio e Sarzana, ma lo Sporting Bacco che segue le due battistrada (prima e seconda) del... Calcio Uisp a 11: Staghezza si diverte contro la Colomba 9.80La Spezia, 27 gennaio 2026 – Che scoppola per il Sarzana calcio, battuta tra le mura amiche dal sorprendente Amatori Per Lucio nella prima di ritorno... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scheda squadra All Star Riccione; Milano - Hai già scelto cosa fare il prossimo anno? Torna il Calcio a 11 UISP Milano; Calcio Uisp a 11: grande Sporting Bacco grazie al tris di Corsi; Qui Firenze, calcio in carcere nel ricordo di Nicola. Calcio Uisp: arriva la matematica per l'ennesimo titolo della Locanda AlinòEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Calcio Uisp a 11: Staghezza si diverte contro la Colomba 9.80La Spezia, 27 gennaio 2026 – Che scoppola per il Sarzana calcio, battuta tra le mura amiche dal sorprendente Amatori Per Lucio nella prima di ritorno del Girone 1 nel campionato calcistico a 11 curato ... lanazione.it UISP calcio a 5 Risultati GIRONE GOLD POLESINE MASSETTI - GS ARIANO 8-1 UNION RIVER C5 - FALCO 2-8 SCARSENAL FC - MURAZZE FLLI MAZZOCCO 3-6 ATL. CONTARINA - BC SERRAMENTI 5-9 Classifica POLESINE MASSETTI. 15 MURAZZE F - facebook.com facebook