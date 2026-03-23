Calcio Uisp a 11 | la Serra stupisce tutti e batte il Blues Boys

La Spezia, 23 marzo 2026 – Doppio pareggio per Amatori Per Lucio e Sarzana, ma lo Sporting Bacco che segue le due battistrada (prima e seconda) del Girone 1 del campionato Uisp provinciale, cade in casa con il Cpo Agriturismo La Sarticola (che sta risalendo la china). Nella nona di ritorno spicca il successo del Comano sul Pegazzano, grazie alla tripletta di Filattiera, ma ancor di più la vittoria della Serra, penultimo, sul Blues Boys che, così, perde contatto con il podio. Nel Girone 2, Aston Uella Carrara sempre tranquillamente in testa dopo il tris al Tendola, stesso risultato con cui il Rangers Soliera, che segue a -4, stende il Farafulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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