Calcio Uisp a 11 | Staghezza si diverte contro la Colomba 9.80
Staghezza si gode la vittoria contro la Colomba 9.80. La Spezia si sveglia con una sorpresa nel calcio Uisp a 11: il Sarzana perde in casa contro l’Amatori Per Lucio, squadra che ha sorpreso tutti nella prima giornata di ritorno del campionato. La partita si è conclusa con un risultato pesante, lasciando i tifosi del Sarzana a bocca asciutta.
La Spezia, 27 gennaio 2026 – Che scoppola per il Sarzana calcio, battuta tra le mura amiche dal sorprendente Amatori Per Lucio nella prima di ritorno del Girone 1 nel campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Comunque, l'altra capolista, l' Amatori Castelnuovo non si stacca troppo, bloccata sul pareggio a reti inviolate dal Virgoletta. Frena il Riomaior Bar O'Netto, riprende a correre in testa al Girone 2 l' Aston Uella Carrara, mentre si diverte Staghezza (Delta del Caprio) che infila 3 gol nella porta della Colomba 9.80. GIRONE 1 Risultati: Virgoletta-Amatori Castelnuovo 0-0, Asd Il Ritrovo Filetto-Gs Pozzuolo 2-1 (Moise G. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
