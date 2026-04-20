A Padova prende il via la Football Cup 2026, una competizione dedicata al calcio studentesco che coinvolge diverse scuole della zona. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e vede giovani atleti sfidarsi sui campi per conquistare il titolo. La competizione si inserisce in un contesto di eventi che puntano a promuovere il calcio tra i giovani e favorire un ambiente di sana competizione.

Il calcio studentesco si sposta nel cuore di Padova con il debutto della Padova Football Cup 2026, una competizione che mira a trasformare l’agonismo giovanile in un motore di coesione sociale e formativa. Il progetto, presentato ufficialmente lo scorso 15 aprile presso Palazzo Moroni, vede la collaborazione tra la Italian Football Cup ASD, DIGI Merchandising e Suerte Studio per strutturare un percorso che colleghi le scuole locali a una sfida di respiro nazionale. Dal sorteggio ai campi cittadini: il calendario del torneo. L’avvio operativo della manifestazione è fissato per domani, 21 aprile, quando avverrà il sorteggio delle squadre partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio studentesco: Padova sfida il nazionale con la Football Cup

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