Padova brinda senza alcol | arriva la sfida nazionale dei mocktail

A Padova prende il via una competizione nazionale dedicata ai mocktail, le bevande senza alcol che stanno conquistando spazi sempre più ampi nei locali. Questo evento mette in luce come i cocktail analcolici siano diventati un vero e proprio laboratorio di sperimentazione e stile, attirando l’interesse di bartender e appassionati. La sfida si svolge in un’atmosfera di festa e innovazione, senza l’uso di alcol, ma con tanta creatività.

I cocktail senza alcol non sono più soltanto un’alternativa, ma una nuova frontiera della creatività dietro al bancone. E lunedì 20 aprile sarà la città del Santo ad accendere i riflettori su questo mondo in piena evoluzione, ospitando una nuova tappa della Tassoni Mocktail Competition 2026, la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Mobilitazione nazionale dei precari INAF, anche a PadovaGentile redazione, vi segnaliamo una mobilitazione nazionale del personale precario dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che si terrà nel... Turismo: Padova capofila nazionale nel protocollo per l’inserimento dei migranti vulnerabiliParte dalla città del Santo, il protocollo nazionale per aprire un canale strutturato di formazione e lavoro nel turismo rivolto ai migranti in...