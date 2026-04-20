Calcio Seconda | Crespina campione

Nella giornata del 20 aprile 2026, nel girone G della Seconda Categoria, il Crespina si è laureato campione del torneo. La vittoria permette alla squadra di ottenere la promozione in Prima Categoria, segnando un momento storico per il paese. La ventottesima giornata del campionato ha così concluso con questa conquista ufficiale per il team locale.

Pisa 20 aprile 2026 – In Seconda Categoria, girone G, la ventottesima giornata di campionato incorona campione il Crespina che approda in Prima Categoria registrando una storica promozione per il paese. La squadra supera 2 – 0 in casa il Pontasserchio e può festeggiare la matematica promozione. Il successo porta la squadra a quota sessantasei punti in classifica, frutto di venti vittorie, sei pareggi e solo due sconfitte a due giornate dalla fine del campionato. Il Corazzano secondo, battuto 0 – 3 in casa da La Corte, si ferma a cinquantaquattro punti e con dodici di distacco consegna al Crespina la promozione diretta. Per i calcesani doppietta di Ghelli e rete del vantaggio che sblocca la gara siglata dall’attaccante albanese Skurti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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