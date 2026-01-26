Calcio Seconda | Crespina al comando

Nella terza giornata del girone di ritorno della Seconda Categoria, si sono evidenziate diverse sfide con due vittorie interne, due esterne e due pareggi. La giornata ha confermato il buon andamento delle squadre in questo inizio di secondo turno, mantenendo equilibrio e competitività nel campionato. La classifica si mantiene aperta, con Crespina in testa dopo le partite disputate.

Pisa 26 gennaio 2026 – In Seconda Categoria la terza giornata del girone di ritorno ha registrato due vittorie interne, altrettante esterne e due pareggi. Una gara è stata rinviata ed un'altra sospesa. Quattordici reti realizzate in sei partite, trentasette punti tra la capolista e l'ultima della classe, sei i punti di vantaggio tra il Crespina e la seconda Corazzano. I biancorossi superano 2 – 1 l'Atletico Cascina fermandone l'incredibile serie di vittorie consecutive. Crespina che adesso a dodici gare dalla fine mira alla promozione diretta in Prima Categoria, mentre l'Atletico Cascina è a meno uno dai play-off.

