Calcio Seconda | Crespina allunga Tirrenia trema

Nella partita di ieri, Crespina ha vinto sul campo di Tirrenia, causando la sconfitta della squadra di casa e allungando la sua serie positiva in campionato. La sfida si è conclusa con un punteggio di 3-1, grazie a due gol nel secondo tempo che hanno deciso l’esito dell’incontro. Tirrenia, invece, ha mostrato segnali di ripresa, ma ha commesso errori che hanno pesato sul risultato finale.

Pisa 16 febbraio 2026 – In Seconda Categoria la ventunesima giornata del girone G ha visto diciannove reti realizzate, nove dalle squadre di casa e dieci da quelle in trasferta. Due le vittorie interne, ben quattro quelle esterne, mentre due sfide sono terminate in parità. Trentotto i punti di differenza tra la capolista Crespina ed il fanalino di coda Sextum Bientina. Il Crespina ha toccato i cinquanta punti espugnando il campo del Pisa Ovest per 0 – 2: i biancorossi hanno ben undici punti di vantaggio sulle seconde della classe e da qui alla fine, a questo punto, dovranno solo gestire il margine di vantaggio nelle ultime nove gare da disputare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Seconda: Crespina allunga, Tirrenia trema Calcio. Seconda: Crespina al comando Nella terza giornata del girone di ritorno della Seconda Categoria, si sono evidenziate diverse sfide con due vittorie interne, due esterne e due pareggi. Calcio. Seconda: Crespina espugna Porta a Lucca Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Calcio. Seconda Categoria: Crespina in testaPisa 3 novembre 2025 – Nella settima giornata del girone di andata del campionato di Seconda Categoria, girone G, sono addirittura sei le vittorie esterne. Un solo pareggio ed una sola vittoria ... lanazione.it Calcio. Seconda: Crespina al comandoPisa 26 gennaio 2026 – In Seconda Categoria la terza giornata del girone di ritorno ha registrato due vittorie interne, altrettante esterne e due pareggi. Una gara è stata rinviata ed un’altra sospesa ... lanazione.it Calcio (Prima Categoria Girone B): Val di Sangro-Odorisiana 2-1 (Seconda rete sangrina, 1’st Lorenzo Petrella) - facebook.com facebook