Calcio Seconda categoria Il Rosia batte di misura la Fonte Belverde e torna in vetta Monteroni | tris in chiave play-off

Nel girone E della Seconda categoria, il Rosia ha vinto contro la Fonte Belverde con un punteggio di misura, tornando così in testa alla classifica. Nel frattempo, il Monteroni ha ottenuto una vittoria con tre gol in una partita decisiva per la corsa ai playoff. Lo Staggia, in trasferta, ha battuto la Virtus Bronzetto 1-0 con un gol di Barbarino.

Nel girone E della Seconda categoria, lo Staggia trova il pronto riscatto in trasferta con i fiorentini della Virtus Bronzetto: 1-0 per i neroverdi grazie al gol di Barbarino. Il Castellina in Chianti era atteso dalla prova per la via continuità nei risultati, ma non è maturata l’impresa nella sfida casalinga con la terza forza Impruneta Tavarnuzze, che si è imposta per 3-1 sul campo castellinese. Gialloverdi in gol con Pianigiani. Il Gracciano, in ripresa dopo la recente affermazione di prestigio con la Grevigiana, si confrontato in trasferta con Florence Sporting Club subendo il 3-2 in una sfida lottata. Valdelsani a segno con Elkiram. Nell’altro raggruppamento spiccava il big match tra il Rosia e la Fonte Belverde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Seconda categoria. Il Rosia batte di misura la Fonte Belverde e torna in vetta. Monteroni: tris in chiave play-off Leggi anche: Calcio Seconda categoria. Sarteano-Fonte Belverde è il clou Calcio Seconda categoria. C’è Rosia-Cetona. Operazione riscatto per il MonteroniIn programma gli incontri della giornata numero 21 del campionato di Seconda categoria (ore 15). Una selezione di notizie su Calcio Seconda. Temi più discussi: Sale seconda coppa b Deals Calendario Aurora Montaione Seconda Categoria Coppa Toscana Toscana 2023 24; Calcio Seconda categoria, risultati con marcatori e classifiche della V giornata di ritorno; Calcio, Seconda Categoria: Cilavegna piega Pro Ferrera (2-0), Gropello passeggia su Real Torre (5-0); CALCIO SECONDA CATEGORIA/ RISULTATI E CLASSIFICA DELLA XX GIORNATA. Calcio | Seconda Categoria. Il programma di giornata, Argentina e Nolese vogliono avvicinare l'obiettivo promozioneGIRONE A Dopo la vittoria della Villanovese saranno tre le gare pomeridiane in calendario. L’Argentina vuole avvicinare la matematica promozione ospitando alle 15:00 i Sanremo 2000. Nel tardo pomerig ... svsport.it Calcio, 2ª Categoria: il Città di Sant’Angelo allunga in vetta, vince il MirtoIl Città di Sant'Angelo batte 1-0 in casa all'ultimo respiro il Fondachelli, nella sfida valida per la diciottesima giornata del ... 98zero.com Calcio (Promozione Girone B): New Città di Chieti Bucchianico-Vis Pescara 0-2 (Seconda rete, 49’st Mattia Cerasi) facebook