Calcio Promozione | Mobilieri immediato ritorno

Dopo una sola stagione nel Campionato di Promozione, i Mobilieri Ponsacco tornano in Eccellenza. La squadra, guidata dal presidente Valerio Sisti, ha centrato la promozione con una vittoria che ha sancito il loro immediato ritorno nel massimo campionato regionale. La squadra ha conquistato il risultato in anticipo rispetto alla fine del campionato, assicurandosi la promozione con diverse giornate di anticipo.

Pisa 20 aprile 2026 – Dopo una sola stagione di purgatorio nel Campionato di Promozione, i Mobilieri Ponsacco del Presidente Valerio Sisti approdano nuovamente in Eccellenza. Decisiva la vittoria interna allo Stadio Comunale di Viale della Rimembranza contro gli ospiti del Castiglioncello. Un 3 – 1 aperto alla mezzora da Taraj su calcio di rigore. Raddoppio di Bracci, Molinario accorcia le distanze ma il bomber Sciapi chiude definitivamente il conto segando la terza rete a sette minuti dalla fine. Festa grande per i rossoblù guidati da mister Luca Polzella e dal suo fedele vice Mirko Graziani. Insieme nelle ultime tre stagioni tra Cascina e Mobilieri hanno vinto tre campionati ed una Coppa Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Promozione: Mobilieri immediato ritorno Notizie correlate Calcio. Dilettanti: poker Mobilieri PonsaccoPisa 9 febbraio 2026 – In Promozione, nel girone A, l’Urbino Taccola interrompe l’interminabile serie di sconfitte strappando un punto in casa contro... Mobilieri, la grande gioia. Raggiunta la promozioneMOBILIERI PONSACCO 3CASTIGLIONCELLO 1 MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Pisani, Papini, Bracci Aliotta (40’ st Stefanini), Mancini, Rigirozzo 14’ st... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Calcio. Dilettanti: Mobilieri prepara la festa, Migliarino retrocede; Calcio Dilettanti | Mobilieri prepara la festa Migliarino retrocede. Calcio. Promozione: Mobilieri immediato ritornoPisa 20 aprile 2026 – Dopo una sola stagione di purgatorio nel Campionato di Promozione, i Mobilieri Ponsacco del Presidente Valerio Sisti approdano nuovamente in Eccellenza. Decisiva la vittoria ... lanazione.it Calcio. Dilettanti: Mobilieri prepara la festa, Migliarino retrocedeSconfitta per l'Urbino Taccola ... msn.com Ieri, prima del calcio d’inizio di Nottingham Forest vs Burnley, al City Ground è successo qualcosa che va oltre il calcio. Tutto lo stadio si è fermato. In piedi. In silenzio. Uniti. Sugli schermi è apparso il volto di Helen, la madre del talentuoso Elliot Anderson, sco - facebook.com facebook Calcio, fair play finanziario e sostenibilità: perché il modello Como è fragile. I fratelli Hartono hanno preso il club in serie D, ora lottano per la Champions: spesi 390 milioni senza però guadagnarci. @gianni_dragoni x.com