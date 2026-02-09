Calcio Dilettanti | poker Mobilieri Ponsacco
Nel campionato di Promozione, i Mobilieri Ponsacco vincono con un convincente poker. La squadra si impone in casa, portando a casa tre punti fondamentali in vista delle prossime partite. La gara si è chiusa con un risultato netto, che dà morale e fiducia al team di fronte alle sfide che arrivano.
Pisa 9 febbraio 2026 – In Promozione, nel girone A, l’ Urbino Taccola interrompe l’interminabile serie di sconfitte strappando un punto in casa contro la Lampo Meridien. Sono cinque i punti per i ragazzi di mister Giannini. Questo il tabellino del “Taccola” di Uliveto Terme. Urbino Taccola: Malasoma, Fabbrini G., Galletti, Bellagamba (Pinna), Taglioli Lo., Castellacci, Antoni, Tarara (Tognetti An.), Cei, Viti, Igbineweka (Guelfi D.). A disposizione Cocozza, Zaccagnini C., Tognetti Al., Simoncini. All. Giannini Lampo Meridien: Lampignano, Notarelli (Boghean), Nencini G., Cortonesi (Fresta), Chiavacci, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi (Bibaj Gert), Di Vito, Chicchiarelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
POKER AI POGGINI! Un primo quarto d'ora di fuoco mette subito la Domenica sui binari giusti: Niccolai, Sciapi e Taraj ci mettono subito al riparo, ed Eneri aumenta il distacco all'ora di gara.
