Il calciatore belga è tornato in città dopo un periodo di assenza prolungata. Attualmente si discute delle sue condizioni fisiche e delle modalità di recupero. Il club sta valutando anche la possibilità di applicare una multa a causa della lunga assenza. La situazione riguarda direttamente le attività della squadra e le decisioni future sul suo utilizzo. Restano da capire quali saranno le prossime mosse in vista delle prossime partite.

Il belga rientra in città: sul tavolo recupero fisico, futuro e possibile multa da parte del Calcio Napoli per la lunga assenza. Giornata delicata in casa Calcio Napoli per il ritorno di Romelu Lukaku a Castel Volturno. L’attaccante belga, assente da circa un mese, è rientrato in città sabato sera dopo aver trascorso un periodo a Bruxelles, dove si è allenato con un preparatore personale nonostante accordi diversi con il club azzurro. L’ultima presenza di Lukaku con la maglia del Napoli risale al 20 marzo, quando nella trasferta contro il Cagliari era rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Da allora il giocatore non è più sceso in campo, scegliendo di proseguire il lavoro di recupero lontano dall’Italia.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, Lukaku è tornato in città: cosa succede adesso

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