Il club ha diffuso un comunicato ufficiale in cui si riserva di adottare eventuali provvedimenti disciplinari riguardo alla situazione di Lukaku. La decisione arriva dopo che l’attaccante non si è presentato a Castel Volturno, senza aver comunicato motivazioni o giustificazioni. La mancata presenza di Lukaku ha generato una sospensione temporanea delle attività di allenamento e di lavoro con la squadra.

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© Calcionews24.com - Lukaku Napoli, comunicato ufficiale del club: «La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari». Cosa succede adesso

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