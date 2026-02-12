Napoli Lukaku non è ancora tornato | cosa c’è davvero dietro il suo calo

La stagione di Romelu Lukaku sta attraversando un momento difficile. Nella partita di Coppa Italia contro il Como, l’attaccante belga non è sceso in campo e la sua assenza ha fatto discutere. Le voci sui motivi di questo calo si rincorrono, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Intanto, i tifosi restano in attesa di sapere se e quando Lukaku tornerà a disposizione della squadra.

IL CALVARIO DI BIG ROM. La stagione di Romelu Lukaku tocca il punto più basso nella notte di Coppa Italia contro il Como. Subentrato a uno stremato Hojlund, il belga ha fallito il secondo rigore della serie decisiva, calciando a lato e sancendo l’eliminazione del Napoli. Ma a preoccupare Antonio Conte non è l’errore tecnico, quanto la condizione fisica allarmante: l’attaccante paga ancora i postumi della lesione al retto femorale subita a Ferragosto. Il tecnico ha ammesso candidamente: “Romelu non è a posto, non è lui”. Con la cessione di Lucca a gennaio, il Napoli si ritrova con un Hojlund spremuto e un Lukaku che è l’ombra del bomber dello Scudetto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

