Calcio Eccellenza | Cenaia pari incubo

Nella trentatreesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana, le squadre pisane hanno affrontato risultati contrastanti. Una vittoria importante, un pareggio difficile e una sconfitta casalinga si sono alternate nel programma delle squadre della provincia. La giornata si è conclusa con esiti diversi, influenzando la classifica e il morale delle squadre locali.

Pisa 20 aprile 2026 – La trentatreesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana registra una vittoria fondamentale, un pareggio sanguinoso, ed una sconfitta interna per le compagini pisane. Allo Stadio “Matteoli” di Perignano, i rossoblù di mister Fanani passano in vantaggio con Garunja ma poi cedono il passo alla Massese affamata di punti salvezza. I bianconeri di mister Pantera pareggiano con Bertipagani, ribaltano dal dischetto con Papi, ed allungano nella ripresa con le reti di Mapelli e Lucchesi. Domenica ultima gara di campionato a Larciano. Questo il tabellino dell’ultima gara interno della stagione. Fratres Perignano: Rizzato, Genovali, Lupi (46' El Ouardi), Remorini (46' Sottile), Kapidani (68' Mearini), Vittorini, Meucci, Pagni (46' Magliocca), Garunja (87' Taverni), Remedi L.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: Cenaia, pari incubo Notizie correlate Eccellenza. Cenaia, un buon pari in casa del BelvedereBELVEDERE CALCIO 1 CENAIA 1969 1 BELVEDERE CALCIO: Pini, Pecciarini(33’st Tenci), Del Conte, Fregoli, D’Angelo(40’st Pecchia), Blanchard,... Calcio. Eccellenza: impresa CenaiaPisa 13 aprile 2026 – La trentaduesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana registra una vittoria, un pareggio ed una sconfitta per le... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tabellino partita Cenaia 1969 vs Lucchese Calcio; Eccellenza, Larcianese all’esame Cenaia: qui si decide la salvezza; Eccellenza A. Il Cenaia stende le Massese: la sintesi dell'incontro; Sergio Pirozzi da Ex Sindaco Amatrice ad Allenatore Campione con la Lucchese. Eccellenza. La Larcianese dimostra carattere. Cenaia respinto, pari prezioso1 LARCIANESE 1 : Castaldi, Rossi, Labonia, Sartini (27’ st D’Agosto), Signorini, Puleo, Fischer, Provinzano (40’ st Gronchi), Maestu (12’ st Pinna), ... msn.com Eccellenza. Cenaia-Larcianese è una sfida senza domani. Viola con due risultati per non finire ultimiLa partita, in programma domenica alle ore 15, tra Cenaia e Larcianese rappresenta a tutti gli effetti uno spareggio ... msn.com Ieri, prima del calcio d’inizio di Nottingham Forest vs Burnley, al City Ground è successo qualcosa che va oltre il calcio. Tutto lo stadio si è fermato. In piedi. In silenzio. Uniti. Sugli schermi è apparso il volto di Helen, la madre del talentuoso Elliot Anderson, sco - facebook.com facebook Calcio, fair play finanziario e sostenibilità: perché il modello Como è fragile. I fratelli Hartono hanno preso il club in serie D, ora lottano per la Champions: spesi 390 milioni senza però guadagnarci. @gianni_dragoni x.com