Eccellenza Cenaia un buon pari in casa del Belvedere

Il Belvedere Calcio e Cenaia hanno pareggiato 1-1 in una partita combattuta, che si è giocata sotto la pioggia e davanti a un pubblico di circa 200 spettatori. La rete del Cenaia è arrivata al 33’ del secondo tempo, mentre il gol del Belvedere è stato segnato poco prima, in modo da mantenere viva la tensione fino alla fine. La partita si è accesa negli ultimi minuti, con i cambi e le azioni offensive che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso.

BELVEDERE CALCIO 1 CENAIA 1969 1 BELVEDERE CALCIO: Pini, Pecciarini(33'st Tenci), Del Conte, Fregoli, D'Angelo(40'st Pecchia), Blanchard, Colledan(33'st Cozzolino), Faenzi, Tantone, Bartolini, Canessa. All. Giallini CENAIA: Castaldi, Rossi, Lischi(21'st Gronch), Kokanzo, Sartini, Puleo, Fischer, Cito, Korè(17'st Pinna), D'Agosto(5'st Labonia), Remedi(33'st Maestu). All.Pardini Arbitro: Simoncini di Pontedera Marcatore: al 33'pt Korè, 37'pt Bartolini Grosseto – Il Cenaia coglie un buon pareggio in Maremma contro una squadra che si sta dimostrando una rivelazione del campionato. E' vero che la Belvedere nelle ultime partite non riesce più ad esprimersi come nel girone di andata, ed oggi ha collezionato il quinto pareggio consecutivo, ma rimane una squadra di buona taratura.