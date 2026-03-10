Calcio Dilettanti | Urbino la vittoria che non ti aspetti

Nella venticinquesima giornata del campionato di Promozione, la squadra di Urbino ha ottenuto una vittoria inaspettata contro una formazione di livello superiore. La partita si è giocata ieri e ha visto i giocatori di Urbino prevalere sugli avversari, sorprendendo gli spettatori presenti allo stadio. La vittoria rappresenta un risultato importante per il campionato e per la posizione in classifica della squadra.

Pisa 9 marzo 2026 – I risultati che non ti aspetti nella venticinquesima giornata del campionato di Promozione. Nel girone A clamorosa vittoria dell' Urbino Taccola nell'anticipo: i ragazzi di mister Giannini tornano alla vittoria superando 2 – 0 il San Marco Avenza con le reti di Igbineweka nella prima frazione e di Bellagamba nella seconda. Otto punti per gli ulivetesi, a meno nove dal San Piero a Sieve penultimo. Questo il tabellino della sfida del "Taccola" di Uliveto Terme. Urbino Taccola: Malasoma, Fabbrini G., Galletti, Bellagamba, Petri, Castellacci, Antoni, Pinna (72' Tarara), Cei (78' Tognetti An.), Viti, Igbineweka (84' Guelfi D.). A disposizione Parente, Salvadori, Tognetti Al.