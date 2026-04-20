Nell'intervista rilasciata al podcast ‘One More Time’ di Luca Casadei, Billy Costacurta ha parlato apertamente di un episodio difficile legato al suo figlio, riferendosi a un TSO che riguarda Achille. Ha descritto quel momento come il più difficile della sua vita, senza entrare in dettagli specifici, ma sottolineando la sofferenza provata. La conversazione ha toccato vari aspetti della sua esperienza personale e familiare.

E’ un’intervista a tutto campo quella rilasciata da “Billy” Costacurta al podcast ‘One More Time’ di Luca Casadei. La puntata è disponibile da venerdì 17 aprile, in formato audio su OnePodcast e su tutte le piattaforme streaming, e da domani, martedì 21 aprile, in versione video su Spotify e YouTube. Un intenso viaggio con uno dei più forti e famosi difensori italiani di sempre, che ai microfoni di Luca Casadei ripercorre la sua carriera calcistica, si sofferma sul dolore causato dalla morte del padre, su che cosa significhi avere un figlio con l’ADHD, e su come l’amore per la sua famiglia sia sempre stato più forte di ogni difficoltà. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Calcio, Billy Costacurta sul figlio: "Il tso di Achille il momento più brutto della mia vita"

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Billy Costacurta ricorda cosa accadde quando lui e la moglie Martina Colombari decisero di chiamare l’ambulanza in occasione di una crisi particolarmente violenta del figlio Achille e ricorrere al TSO: Il racconto: https://fanpa.ge/sflkN facebook

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