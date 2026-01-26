calcio a 5 opes semifinali tra coccinella e sidun e tra zeta club e desperados

Le semifinali del torneo di calcio a 5 Opes vedranno affrontarsi Coccinella e Sidun, Zeta Club e Desperados. Nel frattempo, il campionato Winter Cup Centro del Carrello prosegue con i quarti di finale, coinvolgendo tutte e 44 le squadre suddivise in sei categorie, mantenendo vivo l’interesse e la competitività tra le formazioni partecipanti.

Il campionato ha lasciato spazio ai quarti di finale Winter Cup Centro del Carrello, coinvolte tutte e 44 le squadre, divise in 6 categorie. La semifinale della parte alta del Tabellone A sarà tra Zeta Club Ferrara e Real Desperados. Nei primi 10’ attacca la Gastronomia Cantelli che colpisce 2 legni, lo Zeta Club passa la metà campo 3 volte e fa altrettanti gol, 2 di Sisti, assist di Burigo e Spettoli, e 1 di Burigo. La Gastronomia Cantelli rimane in partita: Hincu firma l’1-3 prima del riposo e Alushi con una punternata dalla distanza il 2-3 ad inizio ripresa. Lo Zeta Club riallunga con un altro gol in fotocopia di Sisti su servizio di Bussolari, 4-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Zeta Club al primo posto. La Coccinella fa en pleinAl termine dell'11ª giornata della fase preliminare, Zeta Club si conferma al primo posto, mentre La Coccinella si distingue con un risultato positivo.

