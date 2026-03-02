Calcio a 5 Opes La Coccinella abbatte il Cuscinetto Umbertiana supera il Roverella

Nella terza giornata della Serie A Centro del Carrello, il Bar La Coccinella ha vinto il match contro il Cuscinetto, mentre l’Umbertiana ha battuto il Roverella. La partita tra le due squadre si è conclusa con la vittoria della Coccinella, mentre l’Umbertiana ha ottenuto il successo contro il Roverella. Entrambi gli incontri si sono disputati nel fine settimana.

Nella 3° giornata della Serie A Centro del Carrello il Bar la Coccinella fa suo il big match contro la Squadra Cuscinetto: dopo essere andata sotto due volte, Pantaleo e Lagani, vince 3-2, Bosi firma l’1-1 prima dell’intervallo, Chendi su sponda di Sgargetta fa 2-2, il gol vittoria è di Boarini, sassata a chiusura del triangolo con Chendi. Al 2° posto sale lo Zeta Club che, nell’altro scontro al vertice, va al riposo sull’1-0, Burigo, raddoppio in apertura di ripresa di Alushi su punizione, Bello Immobiliare che accorcia le distanze con Nutini e partita che rimane in equilibrio fino a 4’ dal termine, quando, prima Mantovani e poi Spettoli la chiudono 4-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

